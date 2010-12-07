-MAÇA DEĞİL, SAVAŞA GELMİŞLER İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de önceki gün oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesinde 4 kişinin yaralandığı olay yerlerinde 9 sopa, 4 satır, 2 döner bıçağı, 3 falçata, 1 sustalı bıçak, 4 tornavida ve 1 cop ele geçirildiği belirtildi. Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona eren maç öncesinde 4 kişinin yaralandığı olaylarda bıçak kullananların, tekstil işçisi İbrahim A. (27) ile torna işçisi Onur K. (19) olduğu iddia edildi. Diğer şüpheliler Ömer T. (26), Ümit Y. (24), Erdem Ö. (24), Emre Ç. (24), Yusuf D. (31), Anıl T. (19), Musa F. (26) ve İbrahim Y'nin (21) ise sopa, taş ve coplarla kavgaya karıştıkları kamera görüntülerinden belirlendi. İbrahim A. ile Onur K'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularında susma haklarını kullandıkları, Anıl T'nin öğrenci olduğu ancak hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu ifade edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, ''yolda gelirken Bursaspor taraftarlarının Beşiktaş taraftarlarından birini öldürdüğü'' yönünde bir dedikodunun ortalıkta dolaşması üzerine olayların başladığını belirttikleri öğrenildi. Olayların yaşandığı yerlerde, 9 sopa, 4 satır, 2 döner bıçağı, 3 falçata, 1 sustalı bıçak, 4 tornavida ve 1 cop ele geçirildiği belirtildi. Bu arada, hastanelerde tedavileri süren 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. -BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, kulübün İstanbul Emniyeti'ni dava etmeye hazırlandığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Bir radyo programında Bursaspor maçından önce stat dışında yaşanan olaylara ilişkin yayınlanan haberle ilgili olarak yapılan açıklamada, ''Bursaspor maçından önce yaşanan olayların sonrasında kulübümüzün ceza alması halinde İstanbul Emniyeti'ni dava etmeye hazırlandığımıza ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emniyet birimlerimizle ortaklaşa çalışmalarımız devam edecektir'' ifadesi kullanıldı.