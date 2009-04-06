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Spor

Maça büyük ilgi

06 Nisan 2009 03:00


Galatasaray, Turkcell Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmaya, Nonda, Servet, Emre Güngör, Mehmet Topal, Serkan Çalık, Lincoln ve Uğur'dan yoksun olarak sahaya çıktı. Futbol oynamaya elverişli bir havada oynanan karşılaşmaya hem Gaziantepsporlu, hem de Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle çevre illerden gelen taraftarlar, takımlarını desteklemek için sahada yerlerini aldılar.
Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, eski DP Genel Başkanı Mehmet Ağar, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl maçı birlikte izlediler.

Gaziantepspor'da, uzun süreden beri sakat olan Ivan ile İlhan da 18 kişilik maç kadrosunda yer aldı.


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