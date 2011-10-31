-Maç yarıda kaldı BÜKREŞ (A.A) - 31.10.2011 - Romanya Birinci Futbol Ligi'nde, dün Petrolul Ploieşti ile Steaua Bükreş takımları arasında oynanan maç, Petrolul taraftarlarının Steaua Bükreşli futbolculara saldırması ve yabancı madde atması üzerine yarıda kaldı. Hakem, maçı başlangıcından yaklaşık yarım saat sonra Steaua Bükreş 2-0 öndeyken tatil etme kararı aldı. Olaylar, maçta skor 1-0 iken hakemin Steaua Bükreş lehine tartışmalı bir penaltı kararı vermesiyle başladı. Sahaya atlayan bir Petrolul taraftarı, kendisine arkası dönük olan Steaua Bükreş'in savunma oyuncusu George Galamaz'a yumruk attı. Birkaç Steaua Bükreş futbolcusu bunun üzerine taraftarı tekmelemeye başladı. Taraftarın sahadan çıkarılmasından sonra hakem, bu futbolculardan kaleci Razvan Stanca ve Sırp savunma oyuncusu Novak Martinoviç'e kırmızı kart gösterdi ve Steaua 9 kişi kaldı. Penaltının kullanılmasıyla Steaua Bükreş 2-0 öne geçti. Maç yeniden başladı, ancak Steaua Bükreş kalesine geçen Ciprian Tatarusanu'nun sırtına bir meşalenin isabet etmesi üzerine hakem maçı tatil etti. Steuau Bükreş Sportif Direktörü Narcis Raducan, basına yaptığı açıklamada, taraftarın yumrukladığı George Galamaz'ın elmacık kemiğinin kırıldığını, Tatarusanu'nun da vücudunda ciddi yanıklar bulunduğunu söyledi. Steaua Bükreşli yetkililer maçta hakemin kontrolü kaybettiğini söylediler. Romanya Futbol Federasyonu'nun Steaua'yu hükmen 3-0 galip ilan edeceği sanılıyor.