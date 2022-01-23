Maç Sonucu | ZT Giresunspor 1-3 Aytemiz Alanyaspor

Üst sıralarda kalmak isteyen Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında GZT Giresunspor'u 3-1'le geçerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında GZT Giresunspor ile Aytemiz Alanyaspor karşıya geldi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Davidson ve 6 ve 90+7. dakikada Emre Akbaba kaydederken GZT Giresunspor'un tek sayısı ise 41. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Konuk ekibin atağında defansın arkasına sarkan Davidson, ceza sahası içerisinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top köşeden ağlara gitti: 0-1

GZT Giresunspor defansı kendi sahasından çıkmak isterken Novais topu kaptı. Novais'in ara pasında Emre Akbaba, topla ceza sahasına girdi ve kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert ve düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Maçın hakemi, ilk anda ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 0-2

Diabate sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Ön direkte Umut Nayir'in ayakla dokunduğu top ağlara gitti: 1-2

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor puanını 38'e çıkarırken 3 maçtır kazanamayan GZT Giresunspor ise 26 puanda kaldı.