MAÇ SONUCU | Yukatel Kayserispor 1-0 Altay

Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor sahasında Altay’ı ağırladı. 3 maçtır kaybetmeyen ve üst sıralara tırmanmaya çalışan ev sahibi Mustafa Denizli yönetiminde 12 maçtır galip gelemeyen Altay’ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Son 3 maçtan 5 puan çıkaran ve 24 puanla 14. sırada 20. haftaya giren Hikmet Karaman’ın takımı Kayserispor 33. dakikada Mustafa Pektemek’in attığı tek golle 3 puanın sahibi oldu.

Üst üste 13. maçından da galibiyet çıkaramayan Mustafa Denizli önderliğindeki Altay kâbus gibi giden kötü seriyi bitirmeyi başaramadı. Ligde son olarak 24 Eylül 2021’de Beşiktaş’ı evinde deviren Altay o tarihten bu yana sadece 3 puan toplayabildi.

Bu sonucun ardından Altay 18 puanla 18. sırada kalırken, Kayserispor ise 27 puanla 11. sıraya çıktı. Gelecek hafta Altay evinde Alanyaspor ile oynayacak, Kayserispor ise Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.