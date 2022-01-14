MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 1-2 Göztepe

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 7. dakikada Mustafa Eskihellaç ile 1-0 öne geçti.

Konuk ekip 15. dakikada Berkan Emir'in penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı. Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golü 73'te Lourency kaydetti.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 11 maça çıkan Yeni Malatyaspor puanını 15 puanda kalırken üst üste ikinci maçını da kazanan Göztepe ise 21'e yükseltti.