MAÇ SONUCU | Konyaspor 1-0 Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı hakem Yasin Kol yönetti. Müsabaka, 1-0'lık İttifak Holding Konyaspor üstünlüğüyle noktalandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 53. dakikada Amar Rahmanovic'ten geldi. Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten yeşil-beyazlı ekip, lider Trabzonspor'la arasındaki farkı 8 puana indirdi.
34 puanlı Adana Demirspor ise 6. sırada kaldı. Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın kaybının ardından ilk kez maça çıkılan Konya'da maç önü anma töreni düzenlendi.
Ayrıca İttifak Holding Konyasporlu futbolcular, attıkları golün ardından Ahmet Çalık'ın isminin yazılı olduğu formayı havaya kaldırdılar.