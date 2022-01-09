MAÇ SONUCU | Konyaspor 0-1 Sivasspor

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Konyaspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Leke James ile geldi.

Konyaspor, bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra yenilgi alırken, sezon içindeki ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor bu galibiyetle 29 puanla 8. sıraya çıktı. Konyaspor ise 39 puanla 2. sırada kaldı.