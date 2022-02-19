Maç Sonucu | Kayserispor 2-1 Giresunspor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, evinde üst üste 5. galibiyetini alırken küme düşme hattında yer alan Karadeniz ekibinin 3 puan hasreti 6 maça çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Yukatel Kayserispor, 29. dakikada Mario Gavranovic ile 1-0 öne geçti. Mert Çetin ile 45. dakikada bir gol daha atan ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Konuk GZT Giresunspor, 86. dakikada Magomed Suleymanov ile farkı 1'e indirdi: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Yukatel Kayserispor, sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla evinde üst üste 5. kez kazanan Kayserispor, puanını 38'e çıkardı.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan küme düşme hattındaki GZT Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.