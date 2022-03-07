Maç sonucu | Kayserispor 1-2 Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Alanyaspor deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti.
Alanyaspor'un gollerini 41'de Oğuaz Aydın ve 83'de Erencan Yardımcı kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golünü ise 34'de Bertolacci attı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ında oynanan mücadelede Suat Arslanboğa düdük çaldı.
Kupada yarı finale yükselen ev sahibi Yukatel Kayserispor, ligde de çıkışını sürdürmek istediğı maçta 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı, sahasında mağlup olarak 38 puanda kaldı.
Üst sıraları hedefleyen Aytemiz Alanyaspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek puanını 46'ya yükseltti.