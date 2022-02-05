Maç sonucu | Karagümrük 1-0 Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. İlk devresi golsüz sona eren müsabakada 3 puana ulaşan taraf 1-0'lık skorla Karagümrük oldu.
VavaCars Fatih Karamgümrük, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
İlk devresi golsüz sona eren karşılaşmada 3 puana ulaşan taraf 63. dakikada Salih Dursun'un attığı golle Fatih Karagümrük oldu.
Bu sonucun ardından puanını 33'e yükselten İstanbul temsilcisi, maç fazlasıyla 11. sıraya yerleşti.
Karagümrük deplasmanından eli boş ayrılan ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor ise 16 puanda kaldı.