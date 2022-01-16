MAÇ SONUCU | GZT Giresunspor 0-2 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda GZT Giresunspor karşısında sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. 18. hafta sonuna kadar sadece 2 galibiyet alarak kötü bir performans gösteren Kasımpaşa, üst üste 3. maçını kazanarak nefes aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında GZT Giresunspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Müsabaka, 2-0'lık Kasımpaşa üstünlüğüyle noktalandı.

Karşılaşma, konuk Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Mortadha Ben Ouannes ve 65. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj attı. Giresunspor, 30. dakikada Joey Pelupessy'nin 30. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Kasımpaşa bu galibiyetin ardından 21 puanla 17. sırada kendine yer buldu. Giresunspor ise 25 puanla 14. sırada yer aldı.