Maç sonucu | Giresunspor 3-1 Göztepe

Süper Lig'in 27. haftasında GZT Giresunspor sahasında Göztepe'yi ağırladı.

27. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Muhammed Gümüşkaya'nın asistinde Umut Nayir, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmazken devreye Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya iki ekip de değişikliklerle başladı. Giresunspor'da Hamidou Traore, Fousseni Diabate'nin yerine oyunda dahil oldu. Göztepe'de ise Jacques Moubandje yerini Berkan Emir'e bıraktı.

51. dakikada Alexis Perez'in kaydettiği golle Giresunspor skoru 2-0'a getirdi. Giresunspor'da ilk golün asistini yapan Muhammed Gümüşkaya, 69.dakikada Hamidou Traore'nin asistinde golü buldu ve skor 3-0'a geldi.

Göztepe'de oyuna sonradan dahil olan Franco Di Santo, 75. dakikada farkı ikiye indiren golü kaydetti. Maçın kalan bölümünde başka gol olmazken Giresunspor, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Giresunspor, aldığı galibiyetle puanını 29'a yükseltirken üst üste üçüncü yenilgisini alan Göztepe 27 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Göztepe ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.