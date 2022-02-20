Maç sonucu | Gaziantep FK 0-3 Adana Demirspor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. Adana temsilcisi rakibini Assombalonga (2) ve Bjarnason'un golleriyle 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçın ilk devresini Adana temsilcisi 18. dakikada Britt Assombalonga'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Montella'nın öğrencileri 69'da Bjarnason ve 82'de bir kez daha Assombalonga ile rakip fileleri sarstı.

Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmadı ve Adana Demirspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından puanını 44'e yükselten Demirspor, maç fazlasıyla Süper Lig'in 3. sırasında yerleşti.

Bu sezon sahasında ilk kez bir maçtan puansız ayrılan Gaziantep FK ise 35 puanla 10. sırada konumlandı.

İki ekip arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı da Adana Demirspor 4-0'lık skorla kazanmıştı.