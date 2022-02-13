Maç sonucu | Fraport TAV Antalyaspor 3-0 VavaCars Fatih Karagümrük

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor, Fatih Karagümrük engelini 3-0'la geçti. Akdeniz ekibinin iki golü yeni transferlerden geldi.

17. dakikada ara transferde kadroya katılan Fernando, Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Beijing Guoan'dan yollarını ayırdıktan sonra Akdeniz ekibiyle anlaşan Fernando, ikinci golün asistini yaptı. Fedor Kudryashov takımını 2-0 öne geçirirken; Antalyaspor soyunma odasına önde gitti.

İkinci yarıda Antalyaspor skoru korumaya çalışmasına karşın son sözü Admir Mehmedi söyledi. Ara transferde Wolfsburg'dan Kırmızı Beyazlılar'a gelen Arnavut asıllı İsviçreli oyuncu 85. dakikada maçın skorunu ilan etti, Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0

8 maç sonra galip gelen Antalyaspor puanını 28 yaptı ve ligde kalma yolunda kritik bir engeli daha aştı. Fatih Karagümrük ise 33 puanda kaldı.