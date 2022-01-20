Maç sonucu | Çaykur Rizespor 2-1 Antalyaspor

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor geriye düştüğü maçta Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Karadeniz ekibi ligde 4 maç sonra kazandı.
Süper Lig'in 22. haftasında düşme hattında bulunan ekiplerden Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
35.dakikada Doğukan Sinik'in soldan ceza yayı üzerinde yerden plase vuruşunda kaleci Tarık Çetin'in elinden kaçırdığı topu Wright, boş kaleye gönderdi: 0-1.
44. dakikada Selim Ay'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısının ardından kenara gelip izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltıya hükmetti.
45+1. dakikada Pohjanpalo'nun penaltı vuruşunda, kaleci Boffin doğru köşeyi tahmin etse de top filelere gitti: 1-1.
58. dakikada Gökhan Gönül, ev sahibi takımın 2. golünü attı.
90+7'de konuk ekipte Güray Vural itirazları sonucu 2. sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 4 maç sonra kazanan Rizespor puanını 21 yaptı.
Antalyaspor ise 23 puanda kaldı.