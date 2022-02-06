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Spor

Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 1-3 Adana Demirspor

Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, küme düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendi. Mario Balotelli 2 gol atarak yıldızlaştı

06 Şubat 2022 18:08

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli iki gole imza attı.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetti.

Adana Demirspor, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla geçti. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 40'a yükseltirken, Çaykur Rizespor 22 puanda kaldı.

Adana ekibine galibiyeti getiren goller; 27'de Birkir Bjarnason ile 33 ve 72'de Mario Balotelli'den geldi. Çaykur Rizespor'un tek sayısını ise 81'de Yusuf Sarı kaydetti.

 

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