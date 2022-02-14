Maç sonucu | Atakaş Hatayspor 2-1 Göztepe

Süper Lig'de geçen hafta mağlup olan iki ekibin karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, ilk yarıda bulduğu gollerle Göztepe'yi mağlup etmeyi başardı.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'un gollerini 36'da Mame Diouf ve 45+'da Ayoub El Kaabi atarken, Göztepe'nin golünü 59'da Halil Akbunar attı.

Bu sonuçla Atakaş Hatayspor puanını 39'a çıkarırken, Göztepe ise haftayı 27 puan ile kapattı.

Ev sahibi ekip 3 maç sonra kazanmayı başardı. Göztepe ise ise 4 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. mağlubiyetini aldı.