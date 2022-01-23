Maç sonucu | Antalyaspor 0-0 Gaziantep FK

Trabzonspor'u etkili bir oyunun ardından 2-1 yendikten sonra duraklama dönemine giren Antalyaspor, Gaziantep FK karşısında da üç puan hasretini sürdürdü. Antalyaspor ile Gaziantep FK arasındaki maç 0-0 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı.

Mücadele, başladığı gibi 0-0 eşitlikle noktalandı.

Ligde galibiyet hasreti 7 maça çıkan Fraport TAV Antalyaspor puanını 24'e yükseltti ve 17. basamakta yer aldı.

32 puana ulaşan Gaziantep FK ise 9. sırada konumlandı.

Erol Bulut ve öğrencilerinin gol bulma hasreti bu müsabakayla beraber 3 maça çıktı.