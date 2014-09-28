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Spor

Maç sırasında taraftarlar Mesut Özil’in gözleriyle dalga geçti

Real Madrid'den 50 milyon Euro bonservisle Arsenal'e geçen, ancak sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, rakip taraftarların çirkin hareketine maruz kaldı

28 Eylül 2014 17:15

Premier Lig'de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Arsenal ile Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham Hotspur, derbi maçta karşı karşıya geldi. Maç sırasında Tottenham Hotspur taraftarlarının, Real Madrid'den Arsenal’a 50 milyon Euro bonservisle transfer olan Mesut Özil’in gözleriyle dalga geçen hareketleri kameralara yansıdı.

Radikal’de yer alan habere göre, Emirates'te oynanan maç 1-1 sona ererken, Arsenal forması giyen Mesut Özil'e yapılan çirkin hareket İngiliz basınında yer buldu. Tottenham taraftarları, Türk asıllı yıldızın gözleriyle dalga geçen hareketler yaparken kameralara yansıdı.

Arsenal, 1 Ekim Çarşamba günü Galatasaray'ı, Tottenham da 2 Ekim Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

 

 

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