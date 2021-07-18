Maç sırasında silah sesleri duyuldu, stadyumda kaos yaşandı

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ABD'nin profesyonel beyzbol ligi MLB'de mücadele eden takımlardan Washington Nationals'ın kendi evinde oynadığı karşılaşma sırasında stadyumun dışında silah patlaması paniğe sebep oldu.

Polis tarafından yapılan açıklamada stayumun dışındaki çatışmada aralarında karşılaşmayı izlemeye gelmiş bir taraftarın da bulunduğu üç kişinin yaralandığı belirtildi. Taraftarın çatışmanın ortasında kaldığı düşünülüyor.

CNN muhabirleri, maçın 6 inninginin arasında birkaç el silah sesi duyduklarını belirtti.

Silah seslerinin ardından birçok taraftar panikle koltuklarından fırlayıp saklanacak yer aradı. Polis, olayın hiçbir noktada stadyumun içindekilere tehdit oluşturmadığını dile getirdi.

Polis, stadın dışında iki arabadaki insanların birbirine ateş açtığını ifade etti. Arabalardan biri bulunurken diğeri aranıyor.

Polis, bulunan arabayla bağlantılı olduğu belirtilen iki kişiyi sorgulayacağını ifade etti. Vurulan taraftarın iyileşmesinin beklendiği ifade edildi.