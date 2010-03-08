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Spor

Maç sırasında evlenme teklifi

Bank Asya 1. Lig'de İzmir'de oynanan Bucaspor-Orduspor maçı sırasında İzmirli Serkan Gülcan, pankart açtırarak kız arkadaşına evlenme teklif etti.

08 Mart 2010 02:00

T24 -  Bank Asya 1. Lig'de İzmir'de oynanan Bucaspor-Orduspor maçı sırasında İzmirli Serkan Gülcan, pankart açtırarak kız arkadaşına evlenme teklif etti.
    


Yeni Buca Stadı'nda oynanan Bucaspor-Orduspor maçının ilk yarısının bitimine doğru, protokol tribünün karşısındaki tribünde "Bebeğim benimle evlenir misin?" yazılı bir pankart açıldı.


Pankartın müsabakayı kız arkadaşı Handan Soy ile birlikte protokol tribünün yanındaki tribünde takip eden Serkan Gülcan tarafından açtırıldığı öğrenildi.


Teklif karşısında şaşıran Handan Soy'un evlenme teklifini kabul ettiği öğrenildi.

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