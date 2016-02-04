Maç sırasında Amedspor'a 'onlar' diyen spiker: Kelime haznemde bu ırkçılık değil...

Bursaspor-Amedspor maçını anlatan spiker Gökhan Telkenar, Amedspor için kullandığı 'onlar' tabirinin ırkçılık olmadığını söyledi. Telkenar, "Benim kelime haznemde onlar, maçı forse eden, yönlendiren, kazanan, tarih yazan ya da herkesin beklentisinin aksini gerçekleştiren bir sıfattı" dedi. Konuyu Milliyet yazarı Sina Koloğlu, köşesine taşıyarak Telkanar ile konuştuklarını aktardı.

Koloğlu’nun Milliyet’te “O spiker konuştu” başlığıyla bugün (04.02.2016) yayımlanan yazısında Gökhan Telkenar’a ilişkin kısım şöyle:

Bursa - Amedspor maçını anlatan Gökhan Telkenar ile konuştum. Taraflı maç anlattı eleştirileri gelmişti. Özellikle Amedspor’dan “Onlar” diye söz etmesi eleştirilerin merkezi olmuştu. Sözü kendisine bıraktım.

Neden onlar dedi?

“Amedspor’lu futbolculara ‘onlar’ dedim. Bu anlatıma zenginlik Katar ve çok önemli bir sıfattır. Her maçımda bu kelimeyi kullanırım hem de ısrarla. Benim kelime haznemde ve anlatımımda onlar, maçı forse eden, yönlendiren, kazanan, tarih yazan ve olmayacak bir işe imza atan ya da herkesin beklentisinin aksini gerçekleştiren bir sıfattı.”

“Irkçı değilim”

“Irkçılık, faşizm, ayrımcılık benim kelime haznemde ve dimağımda olan sözcükler olmadı, olmayacak da. İnanın hâlâ şoktayım… Bu kelimenin, bir kesimi yanlış anlayarak bu kadar rahatsız edeceğini de hiç düşünmemiştim. Bana göre tek hatam, Amedspor takımına 2’nci Lig Kırmızı Grup diyeceğime 3’ncü lig dedim ve bu hatayı da düzelttim. Yayıncılıkta hata, düzeltilmeyen yanlışlardır. Şu an ne diyeceğimi inanın bilmiyorum. Son söz: Sürç-ü lisan ettiysek af ola.”

Türkiye Kupası'nda geçen pazar karşılaşan Bursapor-Amedspor maçının televizyondaki canlı yayınında spiker Gökhan Telkenar'ın 'Onlar' tabirini kullanması büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada da spikerin ırkçılık yaptığına yönelik yoğun bir eleştiri gelmişti.