Maç öncesi sahaya kayalar yağdı!

Trabzon'da Ortahisar İlçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan ve amatör futbol kulüplerinin maçlarının oynandığı futbol sahasına maç öncesi kayalar düştü.

Trabzon 1. Amatör Küme'de oynanacak Gençlerbirliği ile Telekomspor maçı oynanamadı.

Olay saat 10.40 sıralarında meydana geldi. Biri yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan iki kaya parçaları stadın üst tarafındaki kayalık alandan koparak sahaya düştü. O sırada maç hazırlığı için sahada bulunanlar olay karşısında şaşırdı.

Gençlerbirliği takımı antrenörü Halil Melek, 40 yıl önce de sahaya kaya düştüğünü söyledi. Gençlerbirliği Kulübü Genel Kaptanı Ercan Yavuz Yılmaz da "Kayalar önce sahanın üst tarafındaki düzlük alana düştü ve yuvarlanarak saha içine geldi. Hakemde tedbir amaçlı olarak maçı erteledi. 40 yılda bir olabilecek olay bugün yaşandı" dedi.