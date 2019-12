-MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ TRABZON (A.A) - 08.02.2011 - Türkiye ve Güney Kore (A) Milli Futbol Takımı yöneticileri, Trabzonspor kulübünün verdiği yemekte bir araya geldi. Trabzonspor kulübünün resmi internet sitesinde yer alan haberde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen akşam yemeği programına, Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Güney Kore Futbol Federasyonu Başkan Vekili Choi Tae Yeol, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile federasyon yetkililerinin katıldığı belirtildi. Programda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Trabzon'da bulunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, kentin ülke futbolu için önemli bir yerde bulunduğuna işaret etti. (A) Milli Futbol Takımı'nın, 2011 yılının ilk hazırlık maçında Güney Kore ile karşılaşacağını vurgulayan Özgener, şöyle devam etti: ''Tarihe baktığımızda Türkiye ve Güney Kore her zaman birbirine çok yakın ve dostluk bağı güçlü olmuş iki ülke. Bu maçı Trabzon'da oynamamızın nedeni ise 6.5 yıldır bu şehirde bir milli maçın oynanmaması ve Trabzon'un futbol şehri olması. Ama esas neden Türk Milli takımına tarihindeki en büyük başarıyı yaşatan Sayın Şenol Güneş'in bu başarıyı Güney Kore'ye karşı alması ve Güney Kore'de uzun yıllar görev yapması sonucunda kendisini onurlandırmaktır. Bir diğer nokta da biz dünya üçüncülüğünü elde ederken o dönem rakibimiz durumdaki Güney Kore'nin başında şimdiki hocamız Hiddink vardı. Ülkemize en büyük başarıyı yaşatan teknik adamın şehrinde, Güney Kore'ye en büyük başarıyı yaşatan teknik adamla birlikte yarın ki maça çıkacağız.'' -''ŞENOL GÜNEŞ BÜYÜK BAŞARI YAŞATTI''- Özgener, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Türkiye'ye büyük bir başarı yaşattığını belirterek, ''Yurt dışında Türk futbolunu çok güzel temsil etti. Bugün de hala Türk futbol kamuoyunun kendisinden her açıdan öğreneceği çok şey var. Ülke futbolu ve geleceği adına çok olumlu mesajlar veriyor'' ifadesini kullandı. Güney Kore Futbol Federasyonu Başkan Vekili Choi Tae Yeol ise ülkesinde Türkiye'nin kardeş ülke olarak bilindiğini bildirdi. Yeol, şunları kaydetti: ''1950 yılında Türk askerler sayesinde savaşı kazanarak özgürlüğümüze kavuştuk. 50 milyonluk Kore halkı bunu her gün hatırlıyor ve sizlere minnet duyuyor. Bundan sonra ilişkilerin daha iyi noktalara gelmesini ümit ediyoruz. Yarın 2011 yılının ilk maçına çıkacağız. Temennimiz yılın son maçında Türkiye'yi Kore'de hatırlamak. İki kardeş ülkenin maçında kardeşlik kazanacaktır.'' Trabzonspor Kulübü Başkanı Başkanı Sadri Şener de yarın ki maçın kendileri açısından ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. Şener, ''Hocamız Güney Kore'de uzunca bir süre görev yaptı. Dolaysıyla bu ülke ile aramızdaki dostluk bağı oldukça güçlü. Umarım yarın ki maç dostluk ve kardeşlik içinde geçer'' görüşüne yer verdi. Yapılan konuşmaların ardından programa katılan davetlilere çeşitli hediyeler verildi.