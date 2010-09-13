-MAÇ İZLEMEYE GİDİNCE YAKALANDI BİLECİK (A.A) - 13.09.2010 - Bilecik'in de aralarında bulunduğu bazı illerde sahte doktor kimliğiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi Bursaspor-Eskişehirspor maçında yakalandı. Alınan bilgiye göre, Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 gün önce Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerinde kendisini doktor olarak tanıtıp ''muayene ve ameliyat etme'' vaadiyle bazı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Hastanelerdeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, fanatik Bursaspor taraftarı olan zanlının kimliğini tespit etti. Bursa Emniyet Müdürlüğüyle bağlantı kuran Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursaspor-Eskişehirspor karşılaşmasının ardından stadın çıkışında zanlı E.G'yi (38) yakaladı. E.G, Bilecik Emniyet Müdürlüğündeki sorgunun ardından tutuklandı. Zanlının 17 dolandırıcılık olayından arandığı, sahte doktor kimliğiyle 16 ilde dolandırıcılık yaptığı, daha önce de aynı suçtan tutuklandığı bildirildi.