-MAÇ GÖRÜNTÜLERİ AVEA LİG PAKETİNDE İSTANBUL (A.A) - 12.08.2010 - Avea, 2010-2011 lig sezonundaki tüm takımların maçlarının özet görüntülerinin maçlardan 45 dakika sonra cep telefonlarından izlenmesini sağlayacak ''Lig Paketi''ni hizmete sundu. Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan, paketin tanıtıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, spor dünyasına akan yıllık kaynağın 250 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Türkiye'de futbolun spordan öte bir yaşam biçimi haline geldiğini vurgulayan Kaplan, şöyle devam etti: ''Türk futboluna yaptığımız yatırım ile Türkiye'nin bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün Avea'nın pazarlama iletişimi bütçesi içinde futbolun payı yüzde 15'in üzerinde. Bu, futbola olan desteğimizin açık bir göstergesi.'' Hakan Kaplan, futbolun televizyonda izlenen spor dalları içinde yüzde 48 ile ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, Avea'nın 9 yıl önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a aynı anda sponsor olarak bir ilke imza attığını, Avea'nın kulüpleri sadece sponsorluklarla desteklemediğini, bunun yanı sıra GSM hizmetleri ile kulüplere yeni bir gelir kapısı yarattığını söyledi. Sponsorluklar dışında 2009 yılında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş ile de işbirliğine giderek dört büyüklerin mobil iletişim alanında kendi markaları ile hizmet vermeye başlamalarını sağladıklarını anımsatan Kaplan, şu anda kulüp markalı hatlar ile toplamda 610 binin üzerinde taraftara hizmet verdiklerini söyledi. Bugünden itibaren sunacakları ''Lig Paketi'' ile Avealıların tüm takımların maçlarının özet görüntülerini maçlardan sonra cep telefonlarından ilk haftada ücretsiz olarak, sonrasında da haftalık 1,5 liraya izleyebileceğini anlatan Kaplan, 3 dakikalık paket ile abonelerin sadece golleri değil, maçların tartışmalı ve önemli pozisyonlarını da seyredebileceklerini ifade etti. Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Kaplan, birkaç hafta sonra belli yorumcularla yapacakları anlaşmalar çerçevesinde görüntüleri yorum ile de sunabileceklerini, özet görüntüleri yaptıkları lisans sözleşmesi kapsamında maçın bitiminden 45 dakika sonra verme hakları bulunduğunu, paketten piyasada olan stream destekli cep telefonları ile faydalanılabileceğini bildirdi. Avea Ürün ve Servis Geliştirme Departman Müdürü Yiğit Çamcı da özet görüntülerin maçın bitiminden 45 dakika sonra cep telefonundan gönderilecek link ile izlenebileceğini, Lig Paketi üyeliğinin ''LIG'' ve takım adı yazıp 9045'e gönderilerek başlatılabileceğini bildirdi. Paket kapsamında tüm takımların 2010-2011 sezonunda oynanmış maçların videolu arşivine ve haftanın maçlarının içeriklerine Lig Paketi wap sayfasından ulaşılabileceğini belirten Çamcı, paketin wap sayfasının ''wap.avea.com.tr''de spor linki altında yer aldığını söyledi. Çamcı, Lig Paketi üyelerinin ayrıca Bank Asya 1. lig maçlarının özet görüntülerini de izleyebileceğini kaydetti.