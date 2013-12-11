Maç ertelenince Juventus soluğu kuru temizlemecide aldı

Galatasaray yöneticisi Sedat Doğan, CNN Türk'e telefon ile bağlanarak, İtalyan ekibi Juventus ve hakemlerin, İstanbul'a tek takım forma ile geldiklerini bu nedenle gece kuru temizleme açtırarak formaları temizlettirdiklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen Galatasaray - Juventus maçı sonrasında ilginç gelişmeler yaşandı.

21:45'te başlayan ve 33 dakika oynanan karşılaşmanın bu bölümünde iki takım oyuncularının da hakemlerin de formaları ıslandı.

Karşılaşmanın da ertelenmesiyle hem Juventus oyuncularının hem de hakemlerin yedek forması olmadığı için bugünkü maça aynı forma ile çıkması gerekti... İtalyan temsilciler, Galatasaraylı yöneticilerden kuru temizleme bulmaları için yardım istedi... Kuru temizleme bulundu ve formalar kurutuldu...

CNN Türk'e telefon ile bağlanan Galatasaray Yöneticisi Sedat Doğan yaşananları şöyle anlattı: “Juventus ve hakemler tek takım forma ile gelmişler, gece kuru temizlemeci açtırıp, temizlettirdik...”