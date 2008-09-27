Maç Doğru / Espanyol – Barcelona





La Liga 5. hafta maçı

Zaman: 27 Eylül 2008 Cumartesi, 23.00

Yer: Estadi Olimpic, Barcelona

Takımlar: Espanyol - Barcelona



Avrupa’da dört derbinin bulunduğu haftada, İspanya da Barcelona derbisine ev sahipliği yapacak. İki takım da maç öncesinde 7 puana sahip.



Espanyol bu maça gelene kadar Valladodid ve Recreativo’yu mağlup edip Getafe ile berabere kalmıştı.



Barcelona ise mağlubiyet ile açtığı sezonun devamında Santander ile berabere kalmış ardından Gijon ve Betis karşısında galibiyet almıştı.



Espanyol'da Tamudo dönüyor



Espanyol için önemli haber, Raul Tamudo sakatlıktan döndü ve Luis Garcia’nın yanında forvet hattını oluşturması bekleniyor. Bunun yanında genç Julian, Tintin Marquez tarafından kadroya alındı.



Barca'da amaç galibiyet serisini sürdürmek



Barcelona’da ise hafta içine göre tek değişiklik Caceres yerine Pedro’nun kadroya alınması oldu. Jorquera, Hleb ve Milito’nun sakatlıkları devam ederiyor. Bunun yanısı Guardiola, Sylvinho ve Victor Sanchez’i maç kadrosuna almadı. Barca Teknik Direktörü, maç öncesinde yaptığı açıklamada son iki maçta aldıkları galibiyetlere bir yenisini daha ekleyerek hem önemli bir seri yakalamak hem de ligdeki kötü tabloyu ortadan kaldırmak istediklerini dile getirdi.



Maç Kadroları



Espanyol: Kameni, Chica, Sergio Sánchez, Román, Callejón, Luis García, Lola, Ángel, Nico Pareja, Nené, Coro, Jarque, Moisés, Tamudo, Soriano, Cristian Álvarez, Julián, Sielva.



Barcelona: Valdés, Pinto, Alves, Puyol, Piqué, Márquez, Abidal, Busquets, Touré Yaya, Keita, Xavi, Gudjohnsen, Iniesta, Pedro, Bojan, Messi, Henry, Eto’o.

