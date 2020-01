Maç değil ‘onur savaşı’

Ancak iki ülke arasında ekonomik kriz nedeniyle başlayan ‘kan davası’ maçın önüne geçti. Yunan halkı “boğazlarını sıkan Nazilerden”, Almanlar ise “paralarını çalan tembellerden” intikam almak istiyor.

Futbolseverleri günlerdir ekranlara kilitleyen EURO 2012 bu akşam en gergin maça ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalde karşı karşıya gelecek olan Almanya ile Yunanistan arasındaki gerilimin ise yeşil sahalarla hiçbir ilgisi yok.

İki ülkenin düşmanlığının nedeni iki yıldır bütün Avrupa’yı hallaç pamuğu gibi atan ekonomik kriz... Kriz nedeniyle en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çeken Yunan halkı, kendilerini bu duruma katı kredi anlaşmaları dayatan Almanya’nın, özellikle de Başbakan Angela Merkel’in düşürdüğü görüşünde. Hemen her gün Merkel’i hedef alan bir karikatür Yunan basınında yer alıyor. Alman Başbakan, bu karikatürlerde işkenceci Nazi subayından şeytana kadar her şeye benzetildi. Yunanistan’a “kurtarma paketi” adı altında ağır şartlar karşılığında kredi sağlayan anlaşmalara karşı yapılan her protesto gösterisinde illa Merkel’in de adı pek iyi olmayan bir şekilde anılıyor.



Halkımız için oynayacağız



Kendilerinden beklentilerin farkında olan Yunan milli oyuncular da 1972’den beri yenemedikleri rakiplerine aynı motivasyonla diş biliyor. Milli oyuncu Kostas Katsuranis “Formamız, bayrağımız ve arkamızda olan halkımız için oynayacağız” dedi. Hücum oyuncusu Dmitris Salpigidis ise “Bu bizim son maçımız olmayacak. Halkımız her gün yeni sorunlarla boğuşur. Onları biraz olsun güldürmeliyiz” diye konuştu.



Merkel Samaras'ı da çağırdı



Alman halkı da rakiplerine benzer hisler benziyor. Çünkü Almanlar’ın yüzde 75’i de “Tembel Yunanistan’ın yaşam şartlarını korumak için kendi ödediği vergilerin harcandığını” düşünüyor. Almanların çoğunluğu Yunanistan’ın eurodan kovulmasını istiyor. Futbola ilgisiyle bilinen Başbakan Angela Merkel de maçı tribünden izlemek için bugün Roma’da Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya liderleri arasında yapılacak Euro zirvesinin saatini sabaha aldırdı. Merkel, Yunanistan’ın yeni Başbakanı Antonis Samaras’ı da maç için Polonya’ya davet etti. Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schauble ise maçın “3-1” biteceği tahmininde bulunarak “Bize en az iki gol borçları var” dedi.

Samaras maçı staddan Merkel'la izleyemeyecek



Başbakanlık ofisinden dün yapılan yazılı açıklamaya gore yeni Yunan Başbakanı Antonis Samaras Cuma günü retinasındaki bir hasar nedeniyle Cuma günü hastaneye kaldırıldı. Operasyon Atina’da Cumartesi sabahı yapılacak.

Oprasyon nedeniyle Cuma günü yapılması planlanan Yeni Demokrasi Partisi parti meclisi toplantısı ertelendi.



‘Kaldıkları otel ucuz kredilere kıyamadılar herhalde'



Maç öncesinde iki ülkenin gazeteleri arasında da bir savaş yaşanıyor. Yunanistan’da Goal adlı gazetenin, Yunan futbolculara hitaben “Bize Merkel’i getirin” başlığını atmasına, Alman Bild gazetesi “Zavallı Yunanlar, bir sonraki iflasınız bizden, üstelik de bedava” karşılığını verdi. Ancak Bild en büyük darbeyi dün vurdu. Gazetenin bir muhabiri, “Rus diş hekimi” gibi davranarak Yunan milli takımının kaldığı otele yerleşti ve 24 saat onları gözetledi. Muhabir gördüklerini şöyle anlattı: “Dört yıldızlı Hotel Warszawianka da kalıyorlar. Geceliği 93 euro. Kredilere kıyamadılar herhalde. Otelde 30 güvenlik var. Ben teknik direktör Fernando Santos’un yan odasında kalıyorum. Sigara üstüne sigara içiyor. Oyuncular ise sürekli mavi eşofmanları ve üç günlük sakallarıyla dolaşıp kahve içiyorlar.”



Mesut'a yapılanlar iğrenç



Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Alman Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil’e bir twitter hesabından yöneltilen ırkçı ifadelere karşı sert tepki göstererek bunun buzdağının ucu olduğunu söyledi. Bakan Friedrich, sözkonusu hesapta paylaşılan ifadelerin “iğrenç” olduğunu belirterek, Alman taraftarlardan milli takım oyuncularıyla dayanışma içinde olmaları yönünde çağrıda bulundu. Alman Bakan, Twitter hesabından söz konusu ifadeleri gönderen kişinin bulunmasının ve cezaya çarptırılmasının zor olduğuna da dikkat çekti. Futbol Şampiyonası’nda bazı Alman taraftarların eski savaş bayrağını göstermesinin kendisini “çok öfkelendirdiğini” belirten Friedrich, “Vatansever bir Alman olarak bu insanların bizim Avrupa’daki ve dünyadaki saygınlığımıza zarar vermeye çalışmalarından dolayı utanç duyuyorum” diye konuştu.