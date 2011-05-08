Maç değil, korku filmi!

T24 - Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Karabükspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. 66. dakikada Lugano, Sarı-Lacivertli ekibi galibiyete taşıyan gole imzasını attı.



Hürriyet gazetesi yazarı Ercan Saatçi'nin 'Korku Filmi' adlı yazısı şöyle:





'Korku filmi gibi'



Böyle maçlardan sonra, havai fişek gösterisi gibi bir yazı yazmak istemişimdir hep.



Hele inandığım ve savunduğum bir adamın, geçen yılın kaybedenler kulübünü sabırla getirdiği durumu gördüğümde. Mahalle korosunun bu hocadan da bu takımdan da bir şey olmaz dedikleri günlerde, onlara güvendiğim için... Fakat bu kadar büyük önemi olan bir maçta, Semih’in neden ilk 11 de sahaya çıkmadığını, son haftaların kazanan kadrosunun ve düzeninin neden değiştiğini de sormak isterim(!). Karabüksporun puan almak için gösterdiği mücadele ve isteğin, şampiyonluk mücadelesini bıçak sırtında sürdüren Fenerbahçe’de olmaması akıl alır gibi değildi.Fenerbahçe o kadar vurdum duymaz oynuyordu ki, geçtiğimiz yıllardaki meşhur Denizli ve Trabzon maçları korku filmi gibi gözümün önünden geçti bir anda... Ama Santraforun olmadığı yerde bir stoper (!) yetişti imdada.





Lugano olmasa, o gol atılmasa...



Fenerbahçe’yi Allah Korudu.





ASLOLAN FENERBAHÇE İSE EĞER...



Değerli Fenerbahçe Kongre üyesi; Seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin, başarılı bulursun ya da bulmazsın, eleştirecek çok şey bulursun ve sorgulamak istersin… Hatta “bu kulüp kimsenin babasının malı değil” deyip hesap sorarsın… İyi güzel de şimdi mi…? Futbolda ve basketbolda şampiyonluğa yürüyen bir takımın iklimini bozarsan, bu kime yarar getirecek...? Futbolda son yıllarda yaşanan travmalar bu kez senin yüzünden olursa hiç mi üzülmeyeceksin, hiç mi vicdan azabı çekmeyeceksin? Elbette eleştir, hesap sor ve muhalefet yap, ama sakın unutma; Aslolan Fenerbahçe’dir.



İYİ: Lugano,



KÖTÜ: Niang,



ÇİRKİN: Muhammet’in Lugano ve Emre’ye yaptığı davranış.





TOP 5



1- Stoper görünümlü Santrafor, Lugano.



2- 25 Milyon görünümlü 300 kişi, Fenerbahçe taraftarı.



3- İnsan görünümlü lokomotif, Gökhan Gönül.



4- Hüseyin Avni Aker görünümlü, Dr Necmettin Şeyhoğlu Stadı.



5- Santrafor görünümlü yorgun adam(!), Niang.





MAÇIN ÜÇ ADAMI



Lugano – Gökhan Gönül - Emre



