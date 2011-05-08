T24 LogoT24 Logo
Spor

Maç değil, korku filmi!

Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Karabükspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. 66. dakikada Lugano, Sarı-Lacivertli ekibi galibiyete taşıyan gole imzasını attı.

08 Mayıs 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Karabükspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. 66. dakikada Lugano, Sarı-Lacivertli ekibi galibiyete taşıyan gole imzasını attı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ercan Saatçi'nin 'Korku Filmi' adlı yazısı şöyle:    


'Korku filmi gibi'

Böyle maçlardan sonra, havai fişek gösterisi gibi bir yazı yazmak istemişimdir hep.

Hele inandığım ve savunduğum bir adamın, geçen yılın kaybedenler kulübünü sabırla getirdiği durumu gördüğümde. Mahalle korosunun bu hocadan da bu takımdan da bir şey olmaz dedikleri günlerde, onlara güvendiğim için... Fakat bu kadar büyük önemi olan bir maçta, Semih’in neden ilk 11 de sahaya çıkmadığını, son haftaların kazanan kadrosunun ve düzeninin neden değiştiğini de sormak isterim(!).  Karabüksporun puan almak için gösterdiği mücadele ve isteğin, şampiyonluk mücadelesini bıçak sırtında sürdüren Fenerbahçe’de olmaması akıl alır gibi değildi.Fenerbahçe o kadar vurdum duymaz oynuyordu ki, geçtiğimiz yıllardaki meşhur Denizli ve Trabzon maçları korku filmi gibi gözümün önünden geçti bir anda... Ama Santraforun olmadığı yerde bir stoper (!) yetişti imdada.


Lugano olmasa, o gol atılmasa...

Fenerbahçe’yi Allah Korudu.


ASLOLAN FENERBAHÇE İSE EĞER...

Değerli Fenerbahçe Kongre üyesi; Seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin, başarılı bulursun ya da bulmazsın, eleştirecek çok şey bulursun ve sorgulamak istersin… Hatta “bu kulüp kimsenin babasının malı değil” deyip hesap sorarsın… İyi güzel de şimdi mi…?  Futbolda ve basketbolda şampiyonluğa yürüyen bir takımın iklimini bozarsan, bu kime yarar getirecek...? Futbolda son yıllarda yaşanan travmalar bu kez senin yüzünden olursa hiç mi üzülmeyeceksin, hiç mi vicdan azabı çekmeyeceksin? Elbette eleştir, hesap sor ve muhalefet yap, ama sakın unutma; Aslolan Fenerbahçe’dir.

İYİ: Lugano,

KÖTÜ: Niang, 

ÇİRKİN: Muhammet’in Lugano ve Emre’ye yaptığı davranış.


TOP 5

1- Stoper görünümlü Santrafor, Lugano.

2- 25 Milyon görünümlü 300 kişi, Fenerbahçe taraftarı.

3- İnsan görünümlü lokomotif, Gökhan Gönül.

4- Hüseyin Avni Aker görünümlü, Dr Necmettin Şeyhoğlu Stadı.

5- Santrafor görünümlü yorgun adam(!), Niang.


MAÇIN ÜÇ ADAMI

Lugano – Gökhan Gönül - Emre

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24