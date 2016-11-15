T24 LogoT24 Logo
Spor

Maç çıkışında hakemleri alıkoyan eski Trabzonspor Başkanı'na 7 yıl hapis istemi

Trabzonspor-Gaziantepspor maçının hakemlerinin soyunma odasında 4.5 saate yakın süre rehin tutulmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı

15 Kasım 2016 03:52

27 kişi hakkında açılan davada; eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için hakemlerin odaya kapatılmasını azmettirdiği iddiasıyla 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi

Enis Yıldırım’ın Habertürk’te yer alan haberine göre, Trabzon’da 28 Ekim 2015 tarihinde oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçının orta hakemi Çağatay Şahan ve 5 yardımcısının soyunma odasında 4.5 saate yakın süre rehin tutulmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 27 kişi hakkında açılan davada; eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na hakemlerin odaya kapatılmasını azmettirdiği iddiasıyla 2 yıldan 7 yıla kadar, TFF Başkanvekili İbrahim Usta hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, kulüp yöneticisi ve çalışanlarından oluşan 25 kişi hakkında ise ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

 

AHF davaya müdahil oldu 

 

6 hakemin şikayetçi olmasının ardından Avrupa Hakemler Federasyonu davaya müdahil olmak istemişti. İtalya’nın Torino kentinden gönderilen Stefano D’Ottavio imzalı 12 sayfadan oluşan dilekçede, maçın hakemlerini soyunma odasına kapatanların cezalandırılması istenmişti.

 

ETİKETLER

İbrahim HacıosmanoğlutrabzonsporÇağatay Şahangalatasaraytrabzonspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24