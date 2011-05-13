'Maç bitmeden ameliyat olmam'

T24 - Siyah beyazlıların başkanı Yıldırım Demirören, acilen apandist ameliyatı olması gereken babasına dil döktü ama sonuç alamadı. Baba Demirören, kupa havaya kalktıktan sonra mutlu bir şekilde bıçak altına yattı.



İsmail Er'in Vatan gazetesinde yer alan haberi şöyle:



Az sonra okuyacaklarınızı Yıldırım Demirören’in anlayışla karşılayacağını ümit ediyorum. Başkan öyle sıkıntılı günler yaşadı ki, belki de en son yazacaklarımızın duyulmasını isterdi. Beşiktaş’ın kupayı kaldırmasından bir kaç saat sonra, dostlarıyla birlikte “O anın” keyfini sürerken anlattı.



“Yazmayın” demedi ama yine de anlayışla karşılayacağını düşünüyoruz.

Biliyorsunuz, kupa finali için Kayseri’ye uçtu Demirören. Ama maçın başlamasına bir kaç saat kala İstanbul’dan gelen haberle apar topar geri dönmek zorunda kaldı. Babası Erdoğan Demirören hastalanmıştı. Ve acilen hastaneye kaldırılması gerekiyordu.





Penaltıları izleyemedi



Eşi ve çocuklarıyla birlikte uçağa bindi ve İstanbul’a ulaştı. Eve geldiğinde Erdoğan Demirören’in ameliyata girmesi gerekiyordu. Apandisti alınmalıydı. Doktorlar antibiyotik tedavisine başlamışlardı. Ama eğer apandisti patlarsa durum çok tehlikeli bir hal alabilirdi.

Ailenin tüm üyeleri bir an önce hastaneye gitmesi için Erdoğan Demirören’i ikna etmeye çalışıyorlardı. Ama o “Hayır” diyordu;

- Maç başlayacak bitsin öyle gideriz.





Devre arası hastaneye gitti



Dil dökmeler işe yaramadı. Baba Demirören, Beşiktaş’ın final maçını sonlandırmadan hastaneye gitmeyi reddediyordu. Çaresiz televizyon başına geçildi. İlk yarı izlendi, sonra yeniden ikna çabaları başladı. Erdoğan Demirören sonunda devre arasında yola çıkmayı ve ikinci yarıyı hastanede izlemeyi kabul etti.



Hasteneye gelindiğinde doktorlar ameliyat için hazırlıklarını tamamlamışlardı. Ama 90 dakika bittiğinde maç bitmemişti. Ve Erdoğan Demirören bir kez daha, “Hayır” demişti;



- Uzatmaları izlemeden girmem ameliyata, daha maç bitmedi.

Baba Demirören’in Beşiktaşlılığını bilenler artık söyleyecek laf bulamıyorlardı. Maçın bir an önce bitmesi ve Demirören’in ameliyat olarak tehlikeyi atlatması için dua ediyorlardı. Ama şansızlık yakalarını bırakmıyordu. Karşılaşma penaltılara kaldı.



Penaltıları izleyemedi



Doktorlar ve hastane personeli ameliyat için penaltıların atılmasını bekliyordu. Bir yanda büyük bir üzüntü yaşayan Yıldırım Demirören, heyecandan penaltıları izleyemedi. Ama Baba Demirören, Simao’nun penaltı atışına kadar gözlerini ekrandan ayırmadı.

Kupayı getiren son vuruşu izledikten sonra keyifle seslendi;

- Artık gidebiliriz...





KUPA BABA ERDOĞAN’A GİTTİ



Ameliyattan sonra Erdoğan Demirören’i tatlı bir sürpriz bekliyordu. Genel sekreter Fahrettin Cüroğlu, Serdal Adalı, Cengiz Zülfikaroğlu, Doğan Küçükemre, Ertunç Soğancıoğlu ile kaptan İbrahim Toraman, kazandıkları kupayı baba Demirören’e götürdü.