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Spor

MAÇ BİLET ÜCRETLERİ İADE BURSA (A.A)

14 Mayıs 2011 15:58

-MAÇ BİLET ÜCRETLERİ İADE  BURSA (A.A) - 14.05.2011 - Bursaspor Kulübü, geçen cumartesi günü saha dışı olayları nedeniyle iptal edilen Beşiktaş maçının biletlerini alan taraftarlara ücretlerinin iade edileceğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bilet ücretlerinin iadesinin 17-18 ve 19 Mayıs günleri yapılacağı belirtildi. Ücret iadelerinin Bursa Atatürk Stadı Biletix ana gişelerinden yapılacağı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''17 Mayıs Salı günü 14.00-19.00, 18 Mayıs Çarşamba ve 19 Mayıs Perşembe günleri de 10.00-19.00 saatleri arasında Bursa Atatürk Stadyumu Biletix ana gişeler açık olacak ve biletini getirene ad, soyad, TC Kimlik numarası ve imza içeren bir tutanak imzalatılarak parası nakit olarak Biletix firması tarafından iade edilecektir. Barkodu, kulakçığı yırtık olan biletler de stada giriş sağladığı için iade alınacaktır. Ancak iade alırken mutlaka bilet bedelli bir bilet olmalıdır.''

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