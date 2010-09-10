-MAÇ ARASINDA ÇIKAN İÇERİ ALINMAYACAK İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Final Grubu maçlarının yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'na seyirci giriş çıkış sisteminde değişikliğe gidildiği duyuruldu. Yerel organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, seyircilerin maç aralarında salon dışına çıkıp, tekrar içeri girebildikleri sistemin, karaborsacılığın önlenmesi amacıyla kaldırıldığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: ''Yarın oynanacak karşılaşmaları izleyecek basketbolseverlerin, maç aralarında salon dışına çıkmaları halinde yeniden salona giriş yapmaları mümkün olmayacak. Salon dışına çıkacak seyirciler, günlük bilete sahip olsalar bile karaborsacılığın önlenmesi ve güvenlik uygulamaları nedeni ile tekrar salona alınmayacaklar.''