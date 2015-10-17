T24 LogoT24 Logo
Spor

Maç 31-0 olunca hakem 60. dakikada son düdüğü çaldı!

İtalya'da futbol sahalarında 'gerçekten' az görülecek bir olay yaşandı

17 Ekim 2015 00:42

U14 Ligi'nde oynanan Persiceto 85 - Ponte Ronca maçında skor ev sahibi takım lehine 31-0 olunca maçın 20 yaşındaki genç hakemi henüz 90 dakika sona ermiş olmamasına karşın mücadeleyi 60. dakikada sonlandırdı.

Hakemin minik futbolcuları korumak adına verdiği karar, İtalya Hakem Birliği tarafından ise anlayışla karşılansa da karşılığında da bir yaptırım kararı çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hakem Birliği adına konuşan Antonio Aureliano, genç hakemin bu kararı verirken ne düşündüğünü anladıklarını ancak kuralları da uygulamak zorunda olduklarını söylerken, "Bunu bir ceza olarak değil, genç hakemin geleceği adına bir uyarı olarak düşünelim" dedi. 

ETİKETLER

maçhakem31 0italyahaberPersiceto 85Ponte Ronca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24