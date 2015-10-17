Maç 31-0 olunca hakem 60. dakikada son düdüğü çaldı!

U14 Ligi'nde oynanan Persiceto 85 - Ponte Ronca maçında skor ev sahibi takım lehine 31-0 olunca maçın 20 yaşındaki genç hakemi henüz 90 dakika sona ermiş olmamasına karşın mücadeleyi 60. dakikada sonlandırdı.

Hakemin minik futbolcuları korumak adına verdiği karar, İtalya Hakem Birliği tarafından ise anlayışla karşılansa da karşılığında da bir yaptırım kararı çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hakem Birliği adına konuşan Antonio Aureliano, genç hakemin bu kararı verirken ne düşündüğünü anladıklarını ancak kuralları da uygulamak zorunda olduklarını söylerken, "Bunu bir ceza olarak değil, genç hakemin geleceği adına bir uyarı olarak düşünelim" dedi.