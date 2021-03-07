Müzisyen Mabel Matiz, "Failler yerine mağdurların hedef gösterilmesini, şiddete çanak tutulmasını kabul etmiyorum, artık değişim istiyorum" düşüncesini dile getirdi. Matiz, bütün kadınların, trans bireylerin ve LGBTİ+’ların yanında olduğunu vurguladı.

"Kimlikler üzerinden ayrıştırmayan ve bunu uygulamalarıyla hissettiren bir ülke istiyorum"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Matiz, "Artık değişim istiyorum. Yaşam hakkının ciddi ve tutarlı yasalarla korunduğu, şiddet dilinin aynı ciddi yasalar tarafından ağır/gerçekçi / caydırıcı cezalarla istisnasız olarak yaptırıma tabi tutulduğu, insanlarını cinsiyet’ cinsel yönelim / inanç /ırk / dil gibi kimlikler üzerinden ayrıştırmayan, dışlamayan, birbirine düşman etmeyen, insanlarını eşit ve adil şekilde koruyan, kucaklayan, seven, önemseyen ve bunu uygulamalarıyla hissettiren bir ülke istiyorum. Bunun için gerçekçi ve akilane inisiyatifler alacak samimi, uygar yöneticiler istiyorum." ifadesini kullandı.

"Artık değişim istiyorum"

Matiz şunları kaydetti:

Göstermelik ve geçici açıklamalarla idare eden, insan hayatını hashtag’lere ve birbirinden kuru tweet’lere hizalayan, değişim için hiçbir şekilde inisiyatif almayan, harekete geçmeyen ve dahası bütün harekete geçme olasılıklarının da yolunu tıkayan yerleşik bakıştan ve onun yarattığı yönetim dilinden yoruldum.

"Trans bireylerin, LGBTİ+’harın hedef gösterilmesini kabul etmiyorum"

Artık değişim istiyorum.

Failler yerine mağdurların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum. Şiddete çanak tutulmasını kabul etmiyorum. Kadınların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum. Trans bireylerin, LGBTİ+’ların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum.

"Herkes için tam, eşit yaşama hakkı istiyorum"

Herkes için tam, eşit yaşama hakkı istiyorum. Eşitlik ve adalet için hak taleplerinin duyulmasını istiyorum. Hemen, şimdi değişim istiyorum. Onurlu mücadelelerinde bütün kadınların, trans bireylerin ve LGBTİ+’ların yanında olduğumu bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum. Artık değişim istiyorum."