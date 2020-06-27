Mabel Matiz'den YKS açıklaması: Şaşırdım, sevindim de galiba

Şarkıcı Mabel Matiz, milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS 2020'nin ilk oturumunda Türkçe testinde, kendisinin Maya albümünde yer alan 'Fırtınadayım' şarkısının dizelerinin yer almasına ilişkin "Valla ne diyim, en az sizin kadar şaşırdım, sevindim de galiba" dedi. Matiz, kendisinin üniversite sınavı anısını da paylaşırken, "Soru ise aslında bir tanedir ve o hiç değişmez: Sen kimsin? Bu cevabı en iyi ve sadece siz bilebilirsiniz" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - YKS’nin ilk aşaması olan TYT Türkçe testindeki Mabel Matiz sorusu neydi?

YKS 2020'de TYT oturumu bugün gerçekleştirilirken, sınavın saat 13'te sona ermesiyle birlikte öğrenciler sınav sorularını sosyal medyada tartışmaya başladı. Sınava giren üniversite adayları, Türkçe bölümünde 40 soruya yanıt verirken, sorulardan birinde Mabel Matiz'in Fırtınadayım şarkısının sözlerine yer verildi.

Sınava girilen adayların aktardığı bilgilere göre, paragraf konu başlığında öğrencilere yöneltilen TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" sözlerine yer verilirken, anlatılmak istenen sorudu.

Bu sözler, Mabel Matiz'in 'Maya' albümündeki 'Fırtınadayım' şarkısında yer alan "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" sözlerini akıllara getirdi.

Matiz: Şaşırdım, sevindim de galiba

Sosyal medyada soru ile ilgili yapılan yorumlara kayıtsız kalmayan Matiz, Twitter'dan konuyla ilgili yorum yaptı. Takipçileriyle duygularını paylaşan sanatçı, konu üniversite sınavı olunca 17 yıl önce üniversite sınavına girdiği günlere de değindi. Sınav stresini yaşadığını vurgulayan Matiz, Diş Hekimliği fakültesini kazandığı, 5 yıllık üniversite hayatının ardından 2 yıl da diş hekimliği yaptığını söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YSK sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu :) Valla ne diyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey.

"Bu mevzu beni maziye götürdü. 17 sene önce bugünlerde ben de sizler gibi çok büyük, benzer bir stresten geçiyordum. Üniversite sınava girmiştim, ama geleceğim ve yapmak istediklerim hakkında hiçbir fikrim yoktu.

"Lisenin son günlerinde anlık olarak heves ettiğim diş hekimliği fakültesini kazanıp sonra 5 sene lanet ede ede okuyup bir de üstüne 2 sene mesleği yaptım.

"Amaaa sonra öyle bir gün geldi ki, iç sesimi duymazlıktan gelememeye başladım. İşte o zaman dış dünyanın bana dayattığı her şey tamamen anlamsızlaştı ve asıl olduğum şeyi ortaya çıkarmaya, söylemek istediklerimi söylemeye, özgür olmaya karar verdim. Sonrası malumunuz.

"Niye uzun uzun bunlardan bahsettim? Diyeceğim o ki bu hayat 1 tane, o da sizin! Sizler biriciksiniz ve kendinizden başka kimseye hayat borcunuz yok. Neyi istiyorsanız onu yapın, o olun. İç sesiniz her daim biricik rehberiniz olsun.

"Zira hayatın sınavları bitmez. YKS biter bir başkası gelir. Soru ise aslında bir tanedir ve o hiç değişmez: Sen kimsin? Bu cevabı en iyi ve sadece siz bilebilirsiniz.

"Dilerim her şey güzel gönlünüzce olur, dilerim hepiniz kendi hayatlarınızın sahibi olmanın mutluluğunu dibine kadar yaşarsınız.

"Yazdıklarınızı görüyorum ve kopuyorum :D Ne diyim, ağzınıza sağlık! Gün sizin, söz sizin, çıkarın acısını, eğlenin. Hepinizi seviyorum ve sosyal mesafe önlemleri dahilinde kucaklıyorum."