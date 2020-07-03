Mabel Matiz'den ÖSYM'nin soruşturması hakkında açıklama: Hayatın sınavları bitmez demiştim, bir yoklama da burdan geldi

Sanatçı Mabel Matiz, ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından, YKS'deki kendisi hakkındaki soruya ilişkin "milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır" açıklamasıyla birlikte inceleme başlatıldığının duyurulması üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Matiz açıklamasında "Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum" dedi.

TIKLAYIN | ÖSYM, YKS'deki 'Mabel Matiz' sorusuyla ilgili inceleme başlattı!

Matiz'in Twitter hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Selam : ) Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak.

Eh, hayatın sınavları bitmez demiştim : ) Bi’ yoklama da burdan geldi.

Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum.

Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. Bir başka sınavda görüşmek üzere…"

TIKLAYIN - YKS’nin ilk aşaması olan TYT Türkçe testindeki Mabel Matiz sorusu neydi?