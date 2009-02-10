Maaşlarını alamadılar, şortlarını indirdiler

İspanya 3. Ligi'nde mücadele eden Galactico Pegaso takımında, 3 aydır maaşlarını alamayan futbolcular durumu saha ortasında şortlarını indirerek protesto ettiler.



3 aydır maaşlarını alamayan Galactico Pegasolu futbolcular, Real Madrid C takımına karşı oynadıkları maçın öncesinde orta sahada şeref tribününe karşı dizildikleri sırada şortlarını indirerek, yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı protesto ettiler.



İspanya'da daha önce Levante takımını oyuncuları paralarını alamadıkları gerekçesiyle sahada diz çökümüş ve maç başında 1 dakika boyunca topa dokunmayarak uzun yılları unutulmayacak bir protestoya imza atmışlardı.





