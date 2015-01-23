Maaşlarında kesintiye gidilen hosteslerin para karşılığı pilotlarla birlikte olduğu iddia edildi

Japonya'da son yıllarda sonra maaşlarında kesintiye gidilen hostesler para karşılığı pilotlarla ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

Shukan Post gazetesinde yer alan habere göre; hostesler pilotlardan 1.5 saat beraber olma karşılığında 1000-1500 TL civarında bir para alıyor.



Hosteslerin anlattıklarına göre, pilotlarla birlikte olmak isteyen kadın görevliler telefon numaralarını kendilerinden daha kıdemli bir hostese veriyor ve numara pilota ulaştırılıyor.



Pilotların uçuş öncesinde bazı gizli el hareketleriyle birlikte olmak istedikleri hostesleri seçtikleri ve uçuş sonrası otelde birlikte oldukları ifade edildi.

Öte yandan bazı hosteslerin de pilotlarla birlikte olmak yerine Tokyo'da bazı barlarda yarı zamanlı çalıştıkları belirtildi.

Yıllık gelirleri 80 bin TL'ye düştü

"Geçim sıkıntısı" yaşayan Japonya 'daki hostes maaşları 2004 yılında yıllık yaklaşık 100 bin TL civarındayken 2013 yılı itibariyle bu gelirin 80 bin TL civarında olduğu söyleniyor.