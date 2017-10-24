Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, diyetisyen Canan Karatay'ın "Çaya terayağı koyarak için" önerisi üzerinden maaşların düşüklüğünü değerlendirdi. Muratoğlu, "Canan hanımın belli ki tereyağının fiyatlarından da haberi yok! Çaya tereyağı mı dayanır? Ekmeğe sürmeye zor bulunuyor, yemeğe koyan kalmadı. Bir de çaya tereyağı çıkartıyor başımıza" dedi.

Muratoğlu'nun "Maaşlar, tereyağı karşısında eridi!" başlığıyla (24 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Ünlü diyetisyen Prof. Dr. Canan Karatay; “Çaya eskiden şeker yerine tereyağı katılırdı, tereyağının hiçbir zararı yoktur” deyip tereyağlı çay içmişti.

Bir diyetisyen olarak ülkesi ile gurur duymalı… Nitekim dünyada şişmanlıkla en kapsamlı mücadele eden ülke payesi bizim… Yemek yerken ödenen para artık insanın canını acıtıyor! Kimse keyfinden yiyemiyor. Hangi ülke böylesine ciddi bir çalışma ortaya koyuyor?

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Arkadaş tamam, Karatay'ın önerisi bünyeye zararlı olmayabilir.

Eyvallah… Lakin çay fiyatları son bir ayda yüzde 20'den fazla arttı. Bakanlar Kurulu zammın geri alınmasını kararlaştırdı. Fiyatlarda düşme falan olmadı!

Çay hadi neyse… Canan hanımın belli ki tereyağının fiyatlarından da haberi yok! Çaya tereyağı mı dayanır? Ekmeğe sürmeye zor bulunuyor, yemeğe koyan kalmadı. Bir de çaya tereyağı çıkartıyor başımıza…

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Bakın; açıklanan enflasyon son bir yılda yüzde 11.2 oranında arttı. Yılbaşından beri çiğ süte gelen zam oranı yaklaşık yüzde 22'ye denk… Açıklanan enflasyonun iki katı…

Haliyle bütün süt ürünlerinin fiyatları arttı. Hele tereyağı… Mayıs ayında 23 lirayaalmışlığım var bu tereyağını… Bu ayın başında 30'a fırlaması dikkatimi çekmişti. Şimdi kilosunu 35 liradan daha ucuza bulan ne yediğine bir daha baksın. Tereyağı değildir o…

Millet fazla uyanmadı ama kilogram fiyatı 40-45 liradan aşağı marka kalmadı…

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Tereyağının sütten başka hammaddesi mi var? Sahi süte yüzde 22 zam geliyorken, sütten yapılan yağ neden bir yılda yüzde 50 zamlanıyor? Kazancı yüzde 50 artan var mı?

Memura yapacakları zammı açıklıyorlar, tereyağının fiyat artışı memur zammının 6 katından fazla… Eriyen tereyağı değil memurun maaşı oldu.

Sanki memur her kuşu yakaladı da bir leylek kaldı… Zira adamlar yol yaptı! Yaptıkları duble yolun üzerine tereyağı sürülüp yenilince insanın ağzında bir asfalt tadı kalıyor ki, hiç sorma! Nasip üçüncü havalimanına…

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Belli ki dış mihraklar bu sefer tereyağı üzerinden yükleniyorlar milli birlik ve beraberliğimize… Millet yastık altındaki tereyağlarını çıkartsın diyeceğim ama o iş yaş…

Türkiye'de gıda fiyatları çok hızlı artıyor. Dünyayı ikiye, üçe katlıyor. Pazar fiyatları birbiriyle yarışıyor. Tarım Bakanı ne yapıyor?

Kendisi; “Yeter ki altın fiyatları da yüzde 40 düşsün. Etin fiyatı da altın fiyatlarına paralel olarak düşer” diyebiliyor. Bildiğin dalga geçiyor! Yoksa gerçekten buna mıinanıyor, orası muallak! Ne var ki bu kafayla Tarım Bakanı olmaması gerektiği muhakkak!