Memura maaş yerine civciv verdiler

Özbekistan'da öğretmen ve doktorların aylıklarının bir kısmı, yurt dışından getirilen 'civciv'ler verilerek ödendi.

Buhara'nın Vobkent ilçesinde, kamuda çalışan personele aylık yerine, Sırbistan'dan getirilen 20 bin civciv dağıtılırken, 4 bin 500'ünün ise ilçedeki dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak verildi.

Vobkent Belediye Başkan Yardımcısı Mahmud Halimov, yaptığı açıklamada, Sırbistan'dan getirilen yumurtadan elde edilen civcivlerin ilçedeki kamu kurumlarında çalışanlardan gönüllü olanlara aylıklarının belli bir kısmını civciv olarak verildiğini, ayrıca ilçedeki her kesin bu civcivlerden satın alabileceğini belirtti.

Halimov, bu uygulamaya Özbekistan Bakanlar Kurulu'nun ilçe ve kasabalarda tavuk eti, yumurta üretimi, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve üretiminin artırılmasına yönelik Şubat ayında aldığı karar çerçevesinde hayata geçirildiğini belirterek, bir sonraki aylıklar için de 40 bin civciv siparişi alındığını kaydetti.

Belediyenin bu uygulamadan bir gelir elde etmediği sadece ilçe halkının refahının artırılmasının amaçlandığını ifade eden Halimov, Sırp tavuklarının iki ay gibi kısa bir zaman içerisinde yumurtalamaya başladığını ve Özbek tavuklarından daha çok verim elde ettiklerini söyledi.

Civcivlerin yalnızca talep edenlere dağıtıldığını, zorla civciv verilmediğini ifade eden Halimov, ilk başta halkın bu uygulamaya şüphe ile baktığını, ancak civciv alanların uygulamadan memnun kalmaları üzerine civcivlere olan talebin daha da arttığını kaydetti.

Vobkent'de görev yapan bir öğretmen, "Bizim her birimize 10'ar civciv almamız önerildi. Her civciv, 5 bin 500 Som'dan (2,5 dolar) bunlar yerli civcivlerden daha pahalı" diye konuştu.