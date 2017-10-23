Maaşı geri istenen Ampute Milli Takımı'nın mimarı Köprülü: Önemli olan Milli Takım'ın başarısı

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu\'nun, görev yaptığı 2008-2015 yılları arasında aldığı maaşı faiziyle birlikte geri istediği, Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı\'nın mimarı antrenör Halil İbrahim Köprülü, \"Gerekçesiz ve izahı dahi yapılmadan görevden alındık. Şimdi bizlere ödenen maaşlarımızı faizi ile geri istiyorlar ve bu konuda mahkeme devam ediyor. Bunların hiçbiri benim için önemli değil. Önemli olan Ampute Milli Takımı\'nın başarıdan başarıya koşmasıdır\" dedi.

Spor Genel Müdürlüğü müfettişleri hazırladıkları raporda, 2008-2015 yılları arasında Ampute Milli Takımı\'nın antrenörlüğünü yapan Halil İbrahim Köprülü\'nün, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı bir okulda da öğretmenlik yaptığını belirtti. Raporda, Köprülü\'nün hem Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu\'ndan hem de Bakanlıktan maaş aldığını, bunun da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu\'na aykırı olduğu kaydedildi. Raporun ardından Federasyon, 2 bin lira maaşı olan Köprülü\'nün bugüne kadar kendilerinden aldığı maaşın toplam tutarı olan 60 bin liranın faiziyle iadesi için dava açtı. Ayrıca, Ampute Ligi’ni kuran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu eski Başkanı Mustafa Gülpınar\'a da bu kazanca aracı olmaktan dava açıldı. Gülpınar\'dan da kurumu zarara uğratmaktan dolayı tazminat istendi.

\'ÖNEMLİ OLAN MİLLİ TAKIM\'IN BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞMASI\'

Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye\'ye büyük sevinç ve gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımı\'nın mimarı olan Halil İbrahim Köprülü, başarının tesadüf değil, yılların emeği, geçmişe dayalı istikrarın, çok çalışmanın, eğitiminin ve projelerin ürünü olduğunu belirtti. Köprülü, şunları kaydetti:

\"Zor şartlarda kurulan Ampute Milli Takımı\'na seçilen oyuncular gazilerden, kazazedelerden ve doğuştan engellilerden oluşturuldu. Bunların önce psikoterapileri sağlandı. Daha sonra spor hayatları başladı. Bunların oluşması için birçok kurum ve kuruluşlardan destek alınarak başarılara imza atmaya başladık. Ama ne yazık ki 2015 yılında gerekçesiz ve izahı dahi yapılmadan görevden alındık. Şimdi bizlere ödenen maaşlarımızı faizi ile geri istiyorlar ve bu konuda mahkeme devam ediyor. Bunların hiçbiri benim için önemli değil. Önemli olan Ampute Milli Takımı\'nın başarıdan başarıya koşmasıdır\" dedi.

ZORLU SÜRECİ ANLATTI

Köprülü, Ampute Futbol Milli Takımı\'nın 2004 yılında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde kurulduğunu hatırlatarak, kendisinin de Yeni Turgutlu Spor\'da Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak görev yaparken, dönemin Federasyon Genel Sekreteri Mustafa Nohut ve yönetim kurulunun teklifi ile 6 Haziran 2004\'te Milli Takım\'ın antrenörlüğüne getirildiğini anlattı. Köprülü, \'\'Hedefimiz, projelerle bu takımın gelişmesini sağlamaktı. İlk başta 15-20 oyuncu ile takımı kurduk. Oyuncularımız gazilerden ve kazazedelerden oluşuyordu. Bunlar daha önce sahada hiç top koşturmamış insanlardı. Futbol antrenmanları çok zor oldu. İlk önceliğimiz bir eğitim modeli geliştirmek, sporcu sayımızı artırmak ve bir ekolümüz olmalıydı. İlk hedefimiz kulüpleşmek ve ligi kurmak oldu. 2004-2009 yılları arasında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü\'nün 3289 sayılı kanunu çerçevesinde faaliyet gösterdik. TSK Rehabilitasyon Merkezi\'nde 3-4 Temmuz 2004 yılında ilk turnuvamızı yaptık. 7 adımda 7 takım proje kapsamında takımlarımızı oluşturduk ve illerinde gelişim eğitimlerini vermeye başladık. Organizasyonlarımız bir bir gerçekleşiyordu. Oyuncu sayılarımız ve kulüplerimiz birer birer artıyordu. Kurumsal anlamda ligin alt yapısı oluşması gerekiyordu. Müsabaka takımları, antrenörler yönergesi, merkez hakem kurulu, oyun kuralları kitabının yazılması gibi başarı tamamlandı. 2009-2010 yılında 12 takımlı ligimizi kurduk ve faaliyetlerimize başladık. Bunları yaparken, uluslararası kurumsal yapıyı da organize ettik\" diye konuştu.

Tüm bu çalışma ve eğitimlerin sonucunda başarının geldiğini belirten Köprülü, \"Milli Takımımız, 2007 yılında Antalya\'da Dünya Şampiyonası\'nda Dünya 3üncüsü, 2008 yılında Antalya\'da Avrupa Şampiyonası\'nda Avrupa 2\'ncisi, 2010 yılında Arjantin Dünya Şampiyonası\'nda Dünya 3\'üncüsü, 2012 yılında Rusya Dünya Şampiyonasında Dünya 3\'üncüsü, 2014 yılında Polanya UERO CUP Şampiyonluğu ve 2014 yılında Meksika Dünya Şampiyonası\'nda Dünya 3\'ücülüğünü elde ettik\" dedi.



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