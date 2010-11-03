-MAAŞ YERİNE VOTKAYA İSYAN ASTANA (A.A)- 03.11.2010 - Kazakistan'ın Pavlodar şehrinde bir alkol fabrikası çalışanlarına maaş yerine votka verince isyan çıktı. Kazakistan'ın Pavlodar şehrinde faaliyet gösteren Kazalkoprom Alkol İçecekleri Üretimi Fabrikası'nın yaklaşık 200 çalışına maaşlarının para yerine votka ile ödenmesini artık dayanamayarak protesto etti. Kazalkoprom Fabrikası'nın mühendisi Svetleyena Ponamaryeva, ''bir yıl önce fabrikadan ayrıldığımda fabrikanın personeline toplam maaş borcu 31 milyon tenge idi. Yaklaşık 20 milyon tenge ödendi. 10 milyon tenge daha ödenmesi gerekiyor'' dedi. Olay üzerine Pavlodar Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Pavlodar Sosyal Güvenlik Departmanı Baş Müfettişi fabrikanın 7 aydır verimli çalışmadığını kaydetti.