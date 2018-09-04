Maas Türkiye ziyaretinde İdlib konusunu görüşecek

Alman hükümeti İdlib’e yönelik olası bir askeri hareketi kaygıyla karşılıyor. Türkiye'nin güney sınırında yer alan İdlib'e olası bir operasyonun insani felakete yol açabileceğine ilişkin uyarıda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuyu bu Çarşamba ve Perşembe günü Türkiye'deki temaslarında da gündeme getireceğini söyledi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Maas, Pazartesi günü Berlin’de yaptığı açıklamada, “İdlib'de insani bir felaketin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi. Maas, sözlerine "geçmişte Esad rejiminin nasıl bir vahşet uyguladığının” görüldüğünü de ekledi. Bakan Maas, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde yaklaşık 3 milyon insanın bulunduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, "çok, çok ciddi bir durumla” karşılaşıldığının altını çizdi.

Alman hükümeti olası İdlib operasyonundan kaygılı

Alman hükümetinin sözcüsü de geçen hafta Berlin’deki olağan basın toplantısında Suriye rejiminin İdlib’e yönelik geniş kapsamlı olası bir askeri harekatı konusunda endişe duyduklarını belirterek, bunun büyük insani bir felakete yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Askeri operasyon düzenlenmesi halinde yüzbinlerce sığınmacının Türkiye sınırına yakın bölgelere akın edebileceğini belirten hükümet sözcüsü, Rusya'ya yaptıkları çağrıyı yineleyerek, Esad rejimi üzerinde etkisini kullanmasını, askeri gerilimin tırmanmasının, büyük bir insani felaket yaşanmasının engellenmesini istemişti.

Suriye rejimine bağlı birliklerin, silahlı muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib'e kademeli operasyon hazırlığı yaptığı belirtiliyor. Esad rejimine destek veren Rusya ve İran da operasyona sıcak bakıyor. Türkiye, Rusya ve İran’ın Cuma günü Tahran’da gerçekleştireceği zirvede de, İdlib konusunun ele alınması bekleniyor.

Maas'ın Türkiye temasları

Maas, dışişleri bakanı sıfatıyla Türkiye’ye yapacağı ilk ziyaretinde Çarşamba günü Ankara’da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuoğlu ile biraraya gelecek. Bakan Maas’ın, Perşembe günü de Çavuşoğlu ile birlikte İstanbul’da Alman Lisesi’ni ziyaret ederek, lisenin kuruluşunun 150’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılması planlanıyor. Maas, geçen hafta Viyana’da yaptığı açıklamada, Türkiye’deki temasları sırasında Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarının durumunu da gündeme getireceğini açıklamıştı.

DW,dpa/JD,DÇÜ

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