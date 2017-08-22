T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Maas: Türk emniyeti ile işbirliği gözden geçirilmeli

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Akhanlı olayının ardından Türk emniyetiyle işbirliğinin Avrupa düzleminde tartışmaya açılmasını talep etti.

22 Ağustos 2017 20:01

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan yazar Doğan Akhanlı‘nın İspanya'da Türkiye’nin talebi ile gözaltına alınmasının ardından, Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, emniyet birimlerinin faaliyetleri konusunda Türkiye ile işbirliğinin Avrupa çapında gözden geçirilmesini talep etti.

Maas, Funke Medya Grubu'na ait gazetelerin çarşamba günkü baskısında yer alacak demecinde, "En azından Avrupa Birliği içinde, Türkiye'nin gözaltı talepleri konusunda nasıl davranacağımız konusunda daha yoğun bir diyalog başlatmalıyız” dedi.

Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan Avrupa'nın, Türkiye'de rejime muhalif her isme keyfi baskı uygulanmasına göz yumamayacağına dikkat çeken Sosyal Demokrat Partili bakan, ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demokrasi ve hukuk devleti ile ilgili ne kadar büyük sorunları olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi' diye konuştu.

Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı cumartesi günü tatil için gittiği İspanya'nın Granada kentinde gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Akhanlı, hakkında karar verilene kadar İspanya dışına çıkamıyor. Alman hükümeti Akhanlı’nın Türkiye'ye iadesini ihtimal dâhilinde görmediğini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/AÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas AkhanlıTürkAvrupaKölnDoğan Akhanlı&lsquo;nınTürkiye&rsquo;ninAlman Adalet Bakanı Heiko MaasTürkiyeFunke Medya GrubuAvrupa BirliğiAvrupa TürkiyeSosyal Demokrat PartiliCumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24