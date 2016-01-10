Maas: Köln saldırıları organize ve planlı



Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi kadınlara cinsel tacizde bulunan ya da hırsızlık yapan saldırganların organize bir biçimde hareket ettiğini söyledi. Maas, 'Böyle bir çete suç işlemek için buluşuyorsa, bir şekilde planlı olmalı' dedi. Adalet Bakanı saldırganların özellikle belirli bir tarih ve insan kalabalığı aradığından şüphelenildiğini de belirtti.

Federal Emniyet Teşkilatı devreye girdi

Öte yandan Federal Emniyet Teşkilatı'nın saldırgan gruplarla mücadele için alınacak önlemlerin ortak olabilmesi için Almanya genelinde durum konusunda bir bilanço çıkaracağı açıklandı. Welt am Sonntag gazetesine açıklama yapan Emniyet Teşkilatı, "Almanya genelinde durumun nasıl olduğuna dair bir tablonun ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, kısa vadede bütün eyaletlerde yaşanan vakalar toplanacak' dedi. Yetkili bunun ardından da Almanya genelinde bu suçlularla nasıl mücadele edileceğine karar verilebileceğini belirtti.

Zanlıların büyük bölümü Kuzey Afrika kökenli

Köln'ün yanı sıra Stuttgart ve Hamburg'da da yeni yıl kutlamaları sırasında Kuzey Afrika ve Arap kökenli erkekler, çok sayıda kadını taciz etmiş ya da eşyalarını çalmıştı. Federal Emniyet Teşkilatı'nın Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, bazı Arap ülkelerinde kadınların kamuya açık yerlerde cinsel tacize uğramasına sık rastlandığının bilindiği de belirtildi.

Polisin verdiği bilgiye göre Köln'de yeni yıl kutlamaları sırasında cinsel taciz ya da hırsızlığa maruz kaldığını belirterek, şikâyet dilekçesi veren kadınların sayısı 379'a yükseldi. Şikâyet dilekçelerinin yüzde 40'ının cinsel taciz ya da tecavüz olduğu kaydedildi. Zanlıların büyük bölümünün Kuzey Afrika kökenli olduğu belirtildi.

Kurbanlara çağrı

Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig kurbanlara çağrıda bulunarak, 'Her kadından maruz kaldıkları saldırılar konusunda mutlaka şikâyetçi olmalarını istiyorum' dedi.

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas ise koalisyonun geçen yıl uzlaşma sağladığı, tecavüz suçunu düzenleyen yasa maddesinin sertleştirilmesini öngören taslağın hayata geçirileceğini söyleyerek, 'Kadınların kendilerini daha güvende hissetmesi için üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz' dedi. Yasa taslağı Federal Meclis'ten geçerse, gelecekte kurbana yoğun baskı yapan ya da doğrudan kamusal alanda saldıranlar 'tecavüz suçu' kapsamında yargılanacak.

Köln'de yılbaşı gecesi yaşananlar ve alınacak önlemler yarın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek.