Maaş kesintisine giden THY yeni bir teknoloji şirketi kuracak

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni bir teknoloji şirketini kuracağını duyurdu.

THY’den yapılan açıklamada bilgi teknolojilerini insan kaynağının daha etkin değerlendirilmesi için bir teknoloji şirketi kurulmasına karar verildiği belirtildi.

THY'den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir" dendi.

THY bir süredir Hava-İş ile imzalanan personel protokolü ile anılıyor. Çalışanların maaşlarında yüzde 30-50 oranında kesinti yapılmasına karar verilen protokole Hava-Sen üyeleri karşı çıkıyor. Son olarak protokolü kabul etmeyenlerin istifalarının istendiği haberleri gelmişti.