Maas güvenlik birimlerinin hatalarını kabul etti

Almanya Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, Berlin saldırganı Anis Amri konusunda güvenlik birimlerinin hataları olduğunu kabul etti. Adalet Bakanı, "Olanlardan ve bilinenlerden sonra kimse, 'hata yapılmadı' diyemez" şeklinde konuştu. Alman medya kuruluşu ZDF'e demeç veren Maas, inceleme sonuçlarının yakında açıklanacağını da aktardı.

19 Aralık'ta Berlin'de Anis Amri'nin tırla Noel panayırına girmesinden bir kaç gün sonra, yetkililerin daha önceki tutumu konusunda bir rapor açıklayan Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, saldırının engellenememesinin güvenlik birimlerinin hatası olmadığını savunmuştu.

Berlin saldırısında 12 kişiyi öldüren Tunuslu Anis Amri pek çok kez güvenlik birimleri tarafından ele alınmış, ‘tehlikeli‘ olarak derecelendirilmesine karşın sınırdışı edilememiş, saldırı önlenememişti.

Neden önlenemedi?

Adalet Bakanı Maas, Amri‘nin Berlin'deki Ortak Terör Savunma Merkezi'nde (GTAZ) bile bilinmesine rağmen saldırının neden engellenemediğinin araştırıldığını belirtti. Maas, "Önümüzdeki günlerde, olaya dahil olan tüm birimlerin ne zaman neye karar verdiği şeklinde çok ayrıntılı bir rapor açıklayacağız" dedi.

Anis Amri, şubat 2016'dan kasım 2016'ya kadar Berlin'deki Ortak Terör Savunma Merkezi'nde en az yedi kez gündeme gelmişti. Ayrıca saldırıdan beş gün önce de resmi belgelerde Amri'nin Almanya'daki sicilinin dökümünün yapıldığı kaydedildi. Amri'nin saldırıdan sonra Avrupa'da günlerce kaçmayı başarması da eleştirilen bir diğer konu. Anis Amri son olarak bulunduğu İtalya'nın Milano kentinde polis memuru tarafınan vurularak öldürülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile bu tür saldırıların önlenmesi için bir dizi önlem üzerinde uzlaştı. Yasaların sertleştirilmesi planları kapsamında güvenlik birimleri tarafından ‘tehlikeli‘ olarak derecelendirilen radikal İslamcıların sınırdışı edilmeden önce tutuklanmaları kolaylaşacak.

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dpa/DW/DK/BS